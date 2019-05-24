В Свердловской области выпускники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

В этом году на ЕГЭ по китайскому языку заявились шесть выпускников, пятеро проживают в Екатеринбурге, один — в Сысерти. Экзамен по данному предмету выбирают дети, которые планируют связать свою жизнь с технологиями или работать переводчиками. Как правило, они занимаются на различных курсах.

Россия активно сотрудничает с Китаем, в частности в сфере технологий. В вузах страны-партнера предусмотрено множество грантов для российских студентов.

Принцип сдачи экзамена по китайскому языку не отличается от тестирования по другим дисциплинам. В нем предусмотрено две части — устная и письменная. При устном ответе особое внимание уделяется правильному произношению. На ответ по устной части экзамена выделяется 12 минут.

Эксперты комиссии имеют возможность распечатать бланки письменной части, проверить их, воспроизвести аудиофайл и оценить экзаменационную работу. Затем выпускник в своем личном кабинете ЕГЭ увидит свои результаты,пояснила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества Минобразования Свердловской области Татьяна Умнова.