Вице-губернатор Бидонько предложил оставить сквер в опросе по храму в Екатеринбурге

На вопрос ведущего о том, должны все ли все ранее предложенный площадки для строительства храма участвовать в голосовании, Сергей Бидонько ответил, что должны участвовать все.

Все-таки все площадки должны участвовать и собрать, говоря современным языком, определенное количество лайков и поддержки, должны быть изучены градостроительным сообществом, епархией, сказал Бидонько.

Также вице-губернатор отметил, что сложившаяся ситуация парадоксальна, так как перед началом строительства помимо других процедур были проведены общественные слушания, в которых участвовали более 3 тысяч человек.

Кроме того, Бидонько подчеркнул, что, по его мнению, горожане не против самого храма, а против его строительства на конкретном месте.

Напомним, что против строительства храма на выбранном ранее месте высказались 74% опрошенных. После проведенного опроса ВЦИОМ, Евгений Куйвашев заявил, что сквер у Театра драмы не попадет в список мест для строительства храма.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили акции протеста против строительства в сквере у Театра драмы храма святой Екатерины. Горожане протестовали против вырубки сквера ради строительства храма. Митинги продолжались на протяжении недели.