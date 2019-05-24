Вице-губернатор Бидонько предложил оставить сквер в опросе по храму в Екатеринбурге
Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько в интервью на радио «Эхо Москвы» заявил, что сквер, где собирались построить храм святой Екатерины, не стоит исключать из списка возможных площадок для строительства.
На вопрос ведущего о том, должны все ли все ранее предложенный площадки для строительства храма участвовать в голосовании, Сергей Бидонько ответил, что должны участвовать все.
Все-таки все площадки должны участвовать и собрать, говоря современным языком, определенное количество лайков и поддержки, должны быть изучены градостроительным сообществом, епархией, сказал Бидонько.
Также вице-губернатор отметил, что сложившаяся ситуация парадоксальна, так как перед началом строительства помимо других процедур были проведены общественные слушания, в которых участвовали более 3 тысяч человек.
Кроме того, Бидонько подчеркнул, что, по его мнению, горожане не против самого храма, а против его строительства на конкретном месте.
Напомним, что против строительства храма на выбранном ранее месте высказались 74% опрошенных. После проведенного опроса ВЦИОМ, Евгений Куйвашев заявил, что сквер у Театра драмы не попадет в список мест для строительства храма.
С 13 мая в Екатеринбурге проходили акции протеста против строительства в сквере у Театра драмы храма святой Екатерины. Горожане протестовали против вырубки сквера ради строительства храма. Митинги продолжались на протяжении недели.
Владимир Путин предложил опросить жителей города о том, где они хотят видеть будущий храм. 19 мая администрация города предложила четыре места для возведения объекта, также принимаются альтернативные предложения места для размещения будущего храма.