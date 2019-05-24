Жители Лосино-Петровского сомневаются в виновности Олега Фетюкова

Однако сумма, о которой идет речь, это средства фонда некоммерческого партнерства. Он был организован в 2013 году для помощи малоимущим ветеранам округа. Так, каждый желающий бизнесмен мог добровольно внести средства на счет организации, которые после были бы перенаправлены на помощь пенсионерам. То есть, о каком преступлении здесь можно говорить?

Вторая «взятка» и попросту смешна. Неизвестная женщина сообщила о передаче Фетюкову 20 тысяч рублей, якобы, от своих знакомых для того, чтобы получить поддельное разрешение на торговлю, пишет издание “Новые известия”.

Множество вопросов осталось и вокруг ухода Фетюкова. Так, 2 мая он издал распоряжение №289, в котором передал свои обязанности первому заместителю Николаю Сущенко. Но исполнить поручение не дал первый заместитель Фетюкова Олег Вершинин – он самовольно занял пост главы администрации Лосино-Петровского. А после и вовсе аннулировал указ, а Сущенко сократил.

По словам источников, Вершинин уже успел проявить себя не в лучшем свете, когда находился на должности главы администрации Анимкинского сельского поселения. Он не стал бороться с преступностью, а наоборот, прибрал к рукам самые «хлебные» места уже сбежавших от наказания преступников.

И нет ничего удивительного в том, что местные жители начали опасаться нового главу. Последние несколько лет Фетюков со своей командой трудились и создавали комфортную среду для жизни в городе. Именно при его руководстве Лосино-Петровский вошел в тройку лидеров среди районов Московской области по лучшим показателям эффективности работы органов самоуправления и достижения целевых значений в развитии.

Население настолько обеспокоено сложившейся ситуацией, что решило направить открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Явным показателем работы Вершинна является его небескорыстная дружба с крупным бизнесменом Грегором Агекяном. Он привел бизнес своего друга на территорию родного поселка Биокомбината, за что Аргекян отдал ему долю в 25% бизнеса. Но строительство вызвало новые проблемы, а именно полное отсутствие инфраструктуры для прибывающего населения.

Также, как уверяют источники, арест Фетюкова полностью связан с его выступлениями против Агекяна, а Вершини здесь выступает в роли подельника второго. Бизнесмен, в свою очередь, имеет отличные связи в следственном комитете. А также веские причины воевать с чиновников. Фетюков выступал против бизнесмена, который не достроил ЖК и обманул дольщиков. Вместе с Минстроем, Фетюков наложил запрет на дальнейшее строительство.

Также Агекян летом 2016 года дал обещание полностью закрыть ветхий и аварийный фонд жилых домов на территории семи кварталов. И, как мы видим, этого он тоже не исполнил.

Из-за сфабрикованного обвинения, жители Лосино-Петровского обратились к первому заместителю начальника управления СБ ФСБ России генерал- майору Алексею Филатову и генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке. Они просят помощи во всей этой ситуации.