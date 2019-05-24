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Жители Лосино-Петровского сомневаются в виновности Олега Фетюкова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Photo 2019 05 24 20 01 16

Жители Лосино-Петровского сомневаются в виновности Олега Фетюкова

Вчера, 22:52ОбществоФото: lospet.ru
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