228 протоколов и 600 профилактических бесед: итоги проверки «Таганского ряда»

В результате проверки было выявлено пять фактов подделки документов, составлено 228 административных протоколов. Штрафы торговцам выписали за многочисленные нарушения ПДД. В МВД отметили, что больше всего протоколов составили за нарушение миграционного законодательства, распитие спиртных напитков, нахождение в состоянии опьянения в общественном месте, мелкое хулиганство и нарушение режима самоизоляции.