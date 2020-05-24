228 протоколов и 600 профилактических бесед: итоги проверки «Таганского ряда»
В полиции рассказали об итогах проверки, проведённой на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, пишет Е1.
23 мая правоохранители отправились в Железнодорожный район для проверки соблюдения мигрантами ограничительных мер по распространению коронавируса.
В результате проверки было выявлено пять фактов подделки документов, составлено 228 административных протоколов. Штрафы торговцам выписали за многочисленные нарушения ПДД. В МВД отметили, что больше всего протоколов составили за нарушение миграционного законодательства, распитие спиртных напитков, нахождение в состоянии опьянения в общественном месте, мелкое хулиганство и нарушение режима самоизоляции.
С гражданами провели более 600 профилактических бесед.
В Железнодорожном районе находится наибольшее количество зараженных коронавирусом, в том числе здесь проживает большинство сотрудников сети «Красное и белое», где ранее зафиксировали вспышку заболевания.