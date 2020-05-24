Свердловское МЧС выявило 400 нарушителей противопожарного режима

С 1 мая также проведено 600 рейдов, спасатели 800 раз выезжали на тушение сухой травы. Для выявления нарушителей используют беспилотную авиацию. С ее помощью проводится мониторинг обстановки в населенных пунктах. Рейды будут продолжены до окончания пожароопасного сезона.