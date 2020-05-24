В больницах Екатеринбурга 80% коек заняты пациентами с коронавирусом
Сегодня, 10:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге 80% коек заняты пациентами с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам Куйвашева, всего в регионе организовано 5 848 мест для размещения людей с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ. В столице Урала занято 2 204 коек, в других городах Свердловской области — 1738 коек (55,1%).
Также глава региона пояснил, что при легком течении болезни пациентов направляют в инфекционные больницы по месту проживания. В тяжёлых случаях и при случаях средней тяжести больные также могут быть направлены в медорганизации, перепрофилированные для лечения коронавирусной инфекции.
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