В больницах Екатеринбурга 80% коек заняты пациентами с коронавирусом

По словам Куйвашева, всего в регионе организовано 5 848 мест для размещения людей с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ. В столице Урала занято 2 204 коек, в других городах Свердловской области — 1738 коек (55,1%).

Также глава региона пояснил, что при легком течении болезни пациентов направляют в инфекционные больницы по месту проживания. В тяжёлых случаях и при случаях средней тяжести больные также могут быть направлены в медорганизации, перепрофилированные для лечения коронавирусной инфекции.