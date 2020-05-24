В Екатеринбург прибыл самолет с 20 аппаратами ИВЛ

На Урал пока доставили часть партии — 20 аппаратов. Остальное медоборудование доставят до конца мая. Всего на средства гендиректора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров «Русской Медной компании» Игоря Алтушкина было закуплено 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Гуманитарная помощь будет направлена в Челябинскую и Свердловскую области.