В Екатеринбург прибыл самолет с 20 аппаратами ИВЛ

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В Екатеринбург прилетел самолет с 20 аппаратами ИВЛ, закупленными Фондом Святой Екатерины на средства благотворителей, пишут Вести.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
На Урал пока доставили часть партии — 20 аппаратов. Остальное медоборудование доставят до конца мая. Всего на средства гендиректора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров «Русской Медной компании» Игоря Алтушкина было закуплено 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Гуманитарная помощь будет направлена в Челябинскую и Свердловскую области.
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