Вывозной борт из Индии привёз в Екатеринбург семью из трех человек
Сегодня, 15:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Кольцово 24 мая самолетом доставили семью из Индии, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В Екатеринбург привезли семью из трех человек, включая ребенка, которому один год. На пути в столицу Урала самолет совершил посадки в Ростове-на-Дону и в Уфе. Большая часть пассажиров покинула самолет именно там.
Прибывших в Екатеринбург поместили в обсерватор на две недели.
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