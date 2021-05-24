Бродячих псов в Нижнем Тагиле снова будет отлавливать красноуральская фирма

Третий прямой контракт с организацией будет заключен на срок один месяц, сообщает телекомпания «Телекон».
Ситуация действительно сложилась непростая. Организации по отлову не подают заявки на конкурс, поэтому заключаем прямой контракт, рассказал замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Вице-мэр отметил, что во втором полугодии планируется создать свою муниципальную службу отлова бродячих животных.
Напомним, 15 апреля сообщалось, что создание службы отлова и приюта планируется реализовать к июлю 2021 года на одном из муниципальных предприятий. Городским управлением архитектуры прорабатываются варианты земельного участка под постройку.