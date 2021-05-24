«Где деньги? Пропил!»: многодетный отец из Тагила прогулял больше 600 тысяч пособий

Со смерти жены многодетный отец из Нижнего Тагила прогулял больше 600 тысяч пособий и выплат на детей. По словам сестры погибшей, он уже продал почти все ценные вещи из квартиры, а опека по-прежнему не видит причин лишать его родительских прав.

TagilCity.ru продолжает следить за судьбой многодетной семьи, где после смерти матери Екатерины на попечении отца-наркомана остались трое мальчиков 13, 8 и 6 лет. Родные сестры умершей женщины после того, как детей 6 мая все же забрали органы опеки и поместили в дом ребенка, периодически наведываются в квартиру семьи. По их словам, мужчина уже продал и пропил все, что только можно. За две недели, пока сыновья находятся в спецучреждении, он их ни разу не навестил. Ежемесячно он получает порядка 70 тысяч рублей пособий на детей и социальных выплат, положенных многодетной семье. Кроме того, что ни копейки из этих денег не было потрачено на детей, он продолжает продавать ценные вещи из квартиры, включая бытовую технику, детские игрушки, мобильники и одежду. На вопрос «Где деньги?» он отвечает «Пропил!», рассказывает сестра умершей многодетной матери Елена Князева. В данный момент они со старшей сестрой Ларисой, которая хочет забрать мальчиков себе, пытаются добиться лишения прав отца, но пока безуспешно. Нам не нужны эти деньги, которые он уже прогулял. Наша задача — вытащить детей из детского дома и сохранить квартиру, а также вернуть автомобиль Кати, записанный на него, ведь это же наследство мальчиков! Мы за то, чтобы этого «забулдыгу» выселили из квартиры, взыскали с него накопленные долги за коммуналку, и опечатали ее, уверяет Елена. Тем временем, мужчина заявляет родственникам, что пойдет лечиться. Однако дальше разговоров дело не идет. В данный момент женщины в постоянном режиме навещают детей, а также продолжают писать жалобы в опеку и ПДН. Ранее редакции TagilCity.ru сообщали в Управлении соцполитики Нижнего Тагила, что данная семья находится под регулярным патронажем комиссии по делам несовершеннолетних, она стоит на учете. Напомним, 40-летняя жительница Вагонки Екатерина умерла в августе прошлого года, ее трое несовершеннолетних детей остались под опекой отца. Спустя короткое время родственники умершей забили тревогу — мужчина пустился во все тяжкие и начал спускать на дозу имущество Екатерины, не заботясь при этом о судьбе детей. Трое детей в Нижнем Тагиле после смерти матери вынуждены проживать с отцом-наркоманом

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