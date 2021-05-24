Из-за конфликта с УК жильцы домов в Екатеринбурге обратились к Евгению Куйвашеву

Екатеринбуржцы просят властей Свердловской области разобраться в конфликте с УК «ГЭС», которая, по словам жильцов, подделала протоколы собрания, где ее выбрали для обслуживания.

Открытое письмо составили жители домов № 37 и 39 на улице Билимбаевской. Оно адресовано начальнику Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктору Теряеву, главе департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексею Россолову, областному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и губернатору Евгению Куйвашеву, пишет Е1. В письме говорится, что в октябре и ноябре 2020 года поставщики ресурсов решили начать использовать прямые договоры с жильцами. С декабря горожане начали получать квитанции от УК «ГЭС». На обращение от уральцев был получен ответ, что УК «ГЭС» была избрана на собрании жильцов дома в сентябре 2020 года. Но граждане настаивают, что собрания не проводились, а УК подделала протоколы и листы голосования по ним. Собственники также провели опрос, который показал, что из 144 человек только два жильца сказали, что собрание действительно было. За все время своего самозванства данная УК не сделала ничего для наших домов,отметили жильцы в своем письме. Напомним, 11 мая стало известно, что в Екатеринбурге у УК «Лазурит» выявлены завышения тарифов на воду. В отношении организации были возбуждены административные дела. Управляющая компания в Екатеринбурге три месяца завышала тарифы на воду

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