Капитальный ремонт школы № 24 начался на Руднике в Нижнем Тагиле

На данный момент в здании, площадь которого составляет три тысячи квадратных метров, завершаются демонтажные мероприятия. Информация службы заказчика городского хозяйства гласит, что работники заканчивают разбор полов и внутренних перегородок. Во время ремонта также будет осуществлена перепланировка внутренних помещений учебного заведения. Это связано с изменившимися санитарно-эпидемиологическими требованиями. Из-за этого классы будут расширены, появятся хозяйственные помещения.