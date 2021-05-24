Капитальный ремонт школы № 24 начался на Руднике в Нижнем Тагиле

На данный момент в здании, площадь которого составляет три тысячи квадратных метров, завершаются демонтажные мероприятия. Информация службы заказчика городского хозяйства гласит, что работники заканчивают разбор полов и внутренних перегородок. Во время ремонта также будет осуществлена перепланировка внутренних помещений учебного заведения. Это связано с изменившимися санитарно-эпидемиологическими требованиями. Из-за этого классы будут расширены, появятся хозяйственные помещения.
По завершении данного этапа в учебном заведении приступят к монтажу и прокладке новых сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации. Отмечается, что на месте пустыря, находящегося рядом со школой, появятся современный стадион со спортивными площадками.
Сегодня было принято коллегиальное решение максимально сохранить зеленые насаждения, которые растут на территории школы,отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, 12 апреля стало известно, что был определен поставщик на капитальный ремонт школы № 24. Им стал ООО «Строительная инвестиционная компания» из Екатеринбурга. Начальная цена контракта составляла 130,8 миллиона рублей.