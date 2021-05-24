«Мама, мне плохо»: мать свердловского срочника рассказала об избиении сына в армии

Мать свердловского срочника рассказала об избиениях в воинской части в Кемеровской области. Молодой парень перед дембелем потерял память и оказался в психдиспансере.

Житель поселка Вогулка Свердловской области ушел в армию в 2020 году и попал в 74-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду в Юрге Кемеровской области. За месяц до дембеля — 13 мая 2021 года молодой человек позвонил домой и попросил 15 тысяч рублей. Зачем понадобились деньги, сын объяснить не смог, лишь шепотом сказал, что ему страшно и «сержанты тут такое творят». Мать отказала сыну в просьбе, а спустя полтора часа он звонил и уже не мог связно говорить. Последнее, что он сказал: «Мама мне дали какую-то таблетку, мне плохо, я не понимаю, что происходит, мне плохо». Я звонила в воинскую часть, говорили, что с ним все нормально, его наблюдают, рассказала женщина Е1. Через день она узнала, что сына поместили в госпиталь Новосибирска, а затем в психоневрологический диспансер. Мать прилетела в Новосибирск 17 мая и отправилась в больницу вместе с председателем комитета солдатских матерей Новосибирской области Ольгой Головиной. Увидев мать, молодой человек вцепился в нее и заплакал. Он говорил не связно, но смог вспомнить имя и свою семью. Я уверена, что мой сын в таком состоянии из-за того, что его избили и он получил травму головного мозга, резюмировала свердловчанка. Врач рассказала общественнице, что солдата доставили в медучреждение в неадекватном состоянии. По данному факту написаны обращения в командование Центрального военного округа, военную прокуратуру и министерство обороны. В данный момент в воинской части Югры идет проверка прокуратуры, уже известно об увольнениях капитана, двух сержантов и двух лейтенантов. Напомним, 21-летний житель Нижнего Тагила с плоскостопием третьей степени судится с военкоматом, который отказался «списывать» его в запас по основному заболеванию. Молодому человеку предложили лечь в стационар при психиатрической больнице на дообследование.

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