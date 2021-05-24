Михаил Дегтярев добился переноса СИЗО №1 из центра Хабаровска

Следственный изолятор, расположенный в центре Хабаровска, будет перенесен в другое место. С подобной инициативой выступил Михаил Дегтярев. Предложение было поддержано министром юстиции Константином Чуйченко.

На данный момент СИЗО находится практически в центре города, по соседству с площадью им. Серышева. При возведении объекта здесь была северная окраина Хабаровска. Но сейчас город существенно разросся, и теперь следственный изолятор оказался в самом центре, близ жилых домов, современных офисов и торговых центров, пишет transsibinfo. Такое соседство не раз вызывало недовольство хабаровчан, которые обращались с просьбой о переносе объекта к местным чиновникам. Однако долгое время решение проблемы оттягивали. Помог сдвинуть дело с мертвой точки Михаил Дегтярев, который заявил, что обязательно примет участие в решении этого вопроса. «Мы продвинулись в решении проблемы переноса СИЗО за пределы города. Я передал эту просьбу Константину Чуйченко от имени жителей города», - заявил Дегтярев. По его словам, в скором времени будет разработана соответствующая дорожная карта. Возможным решением проблемы является перенос СИЗО на восточную окраину города. Здесь находится исправительная колония, которую планируется ликвидировать. На освободившемся участке площадью 14 гектаров предлагается возвести новый следственный изолятор. Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск должен стать городом, комфортным для жизни. Такие же объекты, как СИЗО, мешают его развитию и должны быть перенесены из центра города. На этом месте планируется построить объекты, необходимые горожанам.

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