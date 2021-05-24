На строительных площадках в Москве не хватает около 25 тыс. рабочих

Издание newizv.ru сообщает, что Загрутдинов напомнил о сезонности строительной отрасли. По его словам, в настоящее время наблюдается пик активности, когда на строительных площадках работы производятся в максимальном объеме. Он отметил, что сейчас на строительных объектах в Москве задействовано порядка пятидесяти пяти тысяч рабочих, но не хватает еще около двадцати пяти тысяч строителей и инженеров.
Решить эту проблему собираются привлечением рабочих из других регионов Российской Федерации. Однако, по словам Загрутдинова, дефицит строителей в Москве является привычным для российской столицы, где строительство ведется активно и стоят задачи по выполнению большого объема работ. Однако привлечение рабочих и инженеров из регионов поможет решить проблему. В качестве примера глава департамента строительства привел реализацию программы реновации, для осуществления которой из регионов привлекут около восьми тысяч строителей-отделочников.
Напомним, в столице России острая нехватка рабочих строительных специальностей возникла в период пандемии коронавирусной инфекции, когда из Москвы уехало около сорока процентов трудовых мигрантов. Сейчас Федеральная служба исполнения наказаний предлагает привлекать для работ на строительных объектах не гастарбайтеров, а заключенных, которые имеют право на замену лишения свободы принудительными работами.