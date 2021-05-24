На строительных площадках в Москве не хватает около 25 тыс. рабочих

На строительных площадках в Москве не хватает около 25 тыс. рабочих
На строительных площадках в Москве не хватает около 25 тыс. рабочих
Сегодня, 18:10ОбществоФото: pixabay.com
Рафик Загрутдинов, глава департамента строительства Москвы, заявил, что на строительных площадках, финансируемых из городского бюджета, не хватает порядка двадцати пяти тысяч рабочих.

Издание newizv.ru сообщает, что Загрутдинов напомнил о сезонности строительной отрасли. По его словам, в настоящее время наблюдается пик активности, когда на строительных площадках работы производятся в максимальном объеме. Он отметил, что сейчас на строительных объектах в Москве задействовано порядка пятидесяти пяти тысяч рабочих, но не хватает еще около двадцати пяти тысяч строителей и инженеров.

Решить эту проблему собираются привлечением рабочих из других регионов Российской Федерации. Однако, по словам Загрутдинова, дефицит строителей в Москве является привычным для российской столицы, где строительство ведется активно и стоят задачи по выполнению большого объема работ. Однако привлечение рабочих и инженеров из регионов поможет решить проблему. В качестве примера глава департамента строительства привел реализацию программы реновации, для осуществления которой из регионов привлекут около восьми тысяч строителей-отделочников.

Напомним, в столице России острая нехватка рабочих строительных специальностей возникла в период пандемии коронавирусной инфекции, когда из Москвы уехало около сорока процентов трудовых мигрантов. Сейчас Федеральная служба исполнения наказаний предлагает привлекать для работ на строительных объектах не гастарбайтеров, а заключенных, которые имеют право на замену лишения свободы принудительными работами.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы