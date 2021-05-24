На строительных площадках в Москве не хватает около 25 тыс. рабочих

Издание newizv.ru сообщает, что Загрутдинов напомнил о сезонности строительной отрасли. По его словам, в настоящее время наблюдается пик активности, когда на строительных площадках работы производятся в максимальном объеме. Он отметил, что сейчас на строительных объектах в Москве задействовано порядка пятидесяти пяти тысяч рабочих, но не хватает еще около двадцати пяти тысяч строителей и инженеров.