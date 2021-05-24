Награду за борьбу с коронавирусом получил глава госпиталя ветеранов в Екатеринбурге

Награду за борьбу с коронавирусом получил глава госпиталя ветеранов в Екатеринбурге
Награду за борьбу с коронавирусом получил глава госпиталя ветеранов в Екатеринбурге
Сегодня, 16:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Глава госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин получил награду «За заслуги перед Свердловской областью» за борьбу с COVID-19.

Начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин награждён за особые заслуги в сфере здравоохранения. Медицинское учреждение выполняло функцию главного ковидного госпиталя области.

Руководителю присвоен знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Указ Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о награждении был опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, 17 мая сообщалось, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награду «За заслуги перед Свердловской областью» III степени заместителю главы Нижнего Тагила Валерию Сурову.

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