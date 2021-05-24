Новая спортплощадка появится в школе № 13 Нижнего Тагила

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы будут проведены в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования до 2024 года», утвержденной администрацией города. Начальная сумма контракта составляет 20 миллионов рублей.
Работы необходимо выполнить в течение четырех месяцев с момента заключения контракта. Во время учебного процесса выполнение работ необходимо согласовать с администрацией школы. Гарантия составляет пять лет с момента подписания акта приемки-сдачи.
Подрядчику необходимо подготовить территорию, повести демонтажные работы, вырубить деревья. Также нужно провести вертикальную планировку, мощение, установку малых форм, ограждений, водоотводных сооружений и наружного освещения.
Согласно техзадания, на спортплощадке будут установлены футбольные ворота, спортивные комплексы, скамейки, волейбольная и стритбольная площадки, а также несколько полос препятствий.
Контракт действует до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 31 мая.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2022 году на территории школы № 10 планируют построить новый стадион. Спортплощадка будет также доступна для ля воспитанников дворового клуба «Мечта», который находится рядом, а также для жителей микрорайона.