Первый Дом добровольца появился в Свердловской области в собняке на улице Крылова, 2 в Екатеринбурге. С новосельем волонтеров поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Посмотреть как обустроились в новом помещении свердловские добровольцы приехал глава региона, к которому около месяца назад волонтеры обратились за помощью в поисках собственной площадки. Мы подобрали, по-моему, отличный вариант: особняк на Крылова, 2, который назвали Домом добровольца. Я проверил, как ребята обживаются, поздравил их с новосельем. Они за короткое время уже перевезли сюда технику, организовали ситуационный центр, конвейер по сбору продуктовых наборов. Молодцы! написал Куйвашев на своей странице в Instagram. Глава региона отметил, что на данный момент волонтерское движение в Свердловской области насчитывает порядка 15 тысяч человек. Видео: Страница Евгения Куйвашева в Instagram Напомним, после того, как основатель Tesla Илон Маск анонсировал появление завода на территории России, губернатор Свердловской Евгений Куйвашев предложил ему производить электромобили под Нижним Тагилом. Он пригласил Маска посетить Екатеринбург в июле, когда будет проходить международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Евгений Куйвашев предложил Илону Маску производить электромобили под Нижним Тагилом

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