Потерявшиеся в лесу подростки 12 и 15 лет из Полевского найдены

Двух подростков, которые ушли гулять в лес и потерялись в Полевском, нашли спасатели. Мальчики сами позвонили в ЕДДС и сообщили примерное место своего нахождения.

Мальчиков 12 и 15 лет в воскресенье, 23 мая благополучно нашли спасатели 64-й пожарно-спасательной части и сотрудники полиции, которые выдвинулись на поиски сразу после сообщения от ЕДДС. Туда дети позвонили сами и сообщили, что потерялись в лесополосе в районе коллективных садов «Леспромхоз» и «Машиностроитель». Подростки около часа блуждали по лесу прежде чем поняли, что заблудились. По телефону дети были проинструктированы спасателями, что им необходимо двигаться на звук пожарной сирены, если они ее услышат. Бойцы пожарной охраны объезжали лесополосу на пожарной автоцистерне с включенной сиреной. Спустя полтора часа с начала поисковой операции дети вышли на дорогу на сигнал спецтехники, рассказали подробности в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В данный момент дети вернулись домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомним, днем 23 мая мальчики 12 и 15 лет без сопровождения взрослых пошли гулять в лес и заблудились в районе коллективных садов «Леспромхоз» и «Машиностроитель» под Полевским. Мальчики 12 и 15 лет ушли гулять в лес и потерялись под Полевским

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