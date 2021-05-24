Премия на УВЗ и найденный свердловский школьник. Итоги дня в Свердловской области

Работники АО НПК «Уралвагонзавод» к 12 июня получат премии за работу. Выплата будет направлена сотрудникам в Нижнем Тагиле, Волчанске, Челябинске и Рубцовске по итогам 2020 года и назначена тем, кто на 1 января 2021 года имеет стаж работы от 12 месяцев. Размер премии составит 1,1 от размера тарифной ставки, в зависимости от трудового стажа в организации.
Свердловский солдат-срочник пожаловался на службу в Кемеровской области. Он позвонил матери и сказал, что не понимает, что с ним происходит. До этого он просил перевести ему 15 тысяч рублей. Мама солдата, совместно с председателем комитета солдатских матерей Новосибирской области, отправилась к сыну в больницу. Он едва узнал её и бессвязно говорил. Врач объяснил, что его доставили в госпиталь в неадекватном состоянии. Мать уверена, что сын был избит. После больницы мужчину направили в психоневрологический диспансер. По факту происшествия проводится проверка. Известно, что были уволены со службы капитан, двое сержантов и двое лейтенантов.
Самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с птицами во время взлета из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. Рейс направлялся в Санкт-Петербург. Из-за происшествия было принято решение совершить экстренную посадку. 23 января 22.49 судно вернулось на взлетную полосу. После осмотра не было выявлено ущерба, поэтому через некоторое время самолет вновь взлетел и отправился в Северную столицу. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
Пропавший 17 мая 16-летний школьник был найден под Екатеринбургом. Его поисками занимались стражи порядка. Однако, 23 мая он сам пришел домой в 6.00 утра. Сотрудникам полиции подросток рассказал, что на попутках уехал в Чапаевск Самарской области. Молодой человек не пострадал и не стал участником криминальных историй. Семья была поставлена на учет в ПДН. Правоохранители проверяют информацию о местонахождении школьника в момент его отсутствия.