Премия на УВЗ и найденный свердловский школьник. Итоги дня в Свердловской области

Свердловский солдат-срочник пожаловался на службу в Кемеровской области. Он позвонил матери и сказал, что не понимает, что с ним происходит. До этого он просил перевести ему 15 тысяч рублей. Мама солдата, совместно с председателем комитета солдатских матерей Новосибирской области, отправилась к сыну в больницу. Он едва узнал её и бессвязно говорил. Врач объяснил, что его доставили в госпиталь в неадекватном состоянии. Мать уверена, что сын был избит. После больницы мужчину направили в психоневрологический диспансер. По факту происшествия проводится проверка. Известно, что были уволены со службы капитан, двое сержантов и двое лейтенантов.