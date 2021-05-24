Роскомнадзор: Google даются сутки на удаление запрещенного контента

Роскомнадзор дал Google 24 часа на то, чтобы удалить запрещенный контент, иначе его трафик может быть замедлен.

РКН считает, что Google недостаточно хорошо фильтрует информацию. По его подсчетам, компания не удалила около 5 тысяч запрещенных материалов, также в 3,5 тысячи из них содержатся призывы к экстремизму, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Из сообщения следует, что в общей сложности от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент не удаляются в интернет-ресурсе. В это число входят сайты террористических и экстремистских организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазины, которые продаются наркотические средства. Напомним, в марте Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафом в размере до восьми миллионов рублей за отказ удалить вредоносные данные. В связи с отказом соцсети блокировать запрещенные материалы, Роскомнадзор искусственно замедлил работу соцсети Twitter на территории России. Работа Twitter в РФ была замедлена Роскомнадзором

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