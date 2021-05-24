Роскомнадзор: Google даются сутки на удаление запрещенного контента

РКН считает, что Google недостаточно хорошо фильтрует информацию. По его подсчетам, компания не удалила около 5 тысяч запрещенных материалов, также в 3,5 тысячи из них содержатся призывы к экстремизму, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Из сообщения следует, что в общей сложности от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент не удаляются в интернет-ресурсе. В это число входят сайты террористических и экстремистских организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазины, которые продаются наркотические средства.
Напомним, в марте Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафом в размере до восьми миллионов рублей за отказ удалить вредоносные данные. В связи с отказом соцсети блокировать запрещенные материалы, Роскомнадзор искусственно замедлил работу соцсети Twitter на территории России.