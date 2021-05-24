Сбивший дорожника и устроивший гонки с ГИБДД водитель арестован в Екатеринбурге

Житель Богдановича отправлен на два месяца в СИЗО. Об этом ходатайствовали следователи. По их словам, если молодой человек останется на свободе, он может оказать давление на свидетелей или скрываться от следствия.
Однако адвокат подсудимого настаивал на том, что обвиняемый готов приходить по требованию на допросы, а также он хочет возместить нанесенный ущерб семье погибшего. Судья Вера Попова приняла решение, что молодой человек должен остаться под стражей, поскольку после инцидента он продолжил уезжать от автоинспекторов.
Судья Вера Попова по ходатайству сотрудников спецотдела по расследованию ДТП ГУ МВД по Свердловской области арестовала обвиняемого до 19 июля,заявил Е1 глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.
Напомним, ДТП произошло около 03.50 в четверг, 20 мая на улице Новгородцев в Екатеринбурге. Уходя от преследования полиции, водитель Volkswagen Golf насмерть сбил дорожного рабочего на Егоршинском подходе. После столкновения он скрылся с места аварии.