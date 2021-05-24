Свердловчанка предстанет перед судом за изготовление и продажу токсичного алкоголя
Сегодня, 21:41ОбществоФото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Свердловчанка предстанет перед судом за изготовление и продажу токсичного алкоголя

Местная жительница одной из деревень Ачитского городского округа предстанет перед судом за то, что готовила и продавала спиртные напитки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Теперь женщина обвиняется по статье 238 УК РФ (Производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Версия следствия гласит, что она продала бутылку неизвестной жидкости, объем которой составил 0,57 литра.

Как выяснилось, в жидкости присутствуют токсичные микропримеси, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья того, кто ее употребить. Также во время обыска было изъято оборудование для кустарного производства алкоголя.

Дело передано в Красноуфимский районный суд.

Фото:пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Напомним, в Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 2,3 миллиона рублей.

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