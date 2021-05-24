«У них указание»: главный редактор Baza Никита Могутин задержан в Москве

«У них указание»: главный редактор Baza Никита Могутин задержан в Москве
«У них указание»: главный редактор Baza Никита Могутин задержан в Москве
Сегодня, 09:41ОбществоФото: Никита Могутин в Telegram
Главного редактора Baza и одного из основателей Mash Никиту Могутина задержали в Москве полицейские, заявив, что он «проходит по ориентировке».

Автомобиль Могутина остановили на улице 23 мая в столице России и доставили в отдел ОВД.

Причины происходящего сотрудники полиции объяснить не смогли, добавив лишь, что «у них указание», сообщает Baza.

С чем связано задержание журналиста, ему объяснить не смогли, лишь заявив, что он числится в какой-то ориентировке.

Я в отделе уже около получаса, но мне до сих пор не объяснили, что происходит. Вышел сотрудник лишь и сказал: «За митинги, похоже, участвовали в них?» Другой сотрудник предложил расслабиться и ждать, а главное — не обижаться на них: «Мы тут просто курьеры», написал Никита Могутин в своем Telegram-канале.

Ближе к ночи руководителя интернет-проекта отпустили под обязательство о явке, однако причину задержания в отделе полиции так и не объяснили.

Возможно задержание Могутина связано с его работой на митинге 21 апреля,.

Напомним, 12 мая бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали за участие в митингах и присудили ему 9 суток. Однако на следующий день — 13 мая Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию и принял решение о сокращении срока ареста до одних суток.

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