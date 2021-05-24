Уралвагонзаводцы в Тагиле и других городах получат премии за работу в 2020 году

Уралвагонзаводцы в Тагиле и других городах получат премии за работу в 2020 году
Уралвагонзаводцы в Тагиле и других городах получат премии за работу в 2020 году
Сегодня, 11:09ОбществоФото: Яндекс.Карты
В июне — ко Дню России — сотрудники «Уралвагонзавода» из Нижнего Тагила, Волчанска, Челябинска и Рубцовска получат вознаграждение за работу в 2020 году в размере половины или одного оклада в зависимости от стажа.

Традиционная дополнительная премия будет выплачена всем сотрудникам «Уралвагонзавода», у кого на 1 января 2021-го непрерывный стаж на предприятии составляет год и более, сообщает пресс-служба УВЗ. В том числе премии получат и работники филиалов нижнетагильского предприятия в Волчанске, Челябинске и Рубцовске.

Размер выплат составит 1,1 от тарифной ставки присвоенного разряда или должностного оклада работника в зависимости от стажа, а также фактически отработанного времени.

К примеру, уралвагонзаводовец, который имеет стаж от одного до трех лет без потери рабочего времени, получит более половины оклада или тарифной ставки. А те, кто имеет стаж более 10 лет, — целый оклад, рассказали TagilCity.ru на предприятии.

Напомним, в майские праздники — с 1 по 10 мая работников «Уралвагонзавода» должны были отправить на вынужденные выходные из-за проведения ремонта тепловых сетей и энергокоммуникаций с сохранением оплаты в размере 2/3 от среднего заработка. Однако Президент РФ объявил эти дни выходными, а значит сотрудникам не пришлось уходить в незапланированные отпуска.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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