Уралвагонзаводцы в Тагиле и других городах получат премии за работу в 2020 году

Традиционная дополнительная премия будет выплачена всем сотрудникам «Уралвагонзавода», у кого на 1 января 2021-го непрерывный стаж на предприятии составляет год и более, сообщает пресс-служба УВЗ. В том числе премии получат и работники филиалов нижнетагильского предприятия в Волчанске, Челябинске и Рубцовске.
Размер выплат составит 1,1 от тарифной ставки присвоенного разряда или должностного оклада работника в зависимости от стажа, а также фактически отработанного времени.
К примеру, уралвагонзаводовец, который имеет стаж от одного до трех лет без потери рабочего времени, получит более половины оклада или тарифной ставки. А те, кто имеет стаж более 10 лет, — целый оклад, рассказали TagilCity.ru на предприятии.
Напомним, в майские праздники — с 1 по 10 мая работников «Уралвагонзавода» должны были отправить на вынужденные выходные из-за проведения ремонта тепловых сетей и энергокоммуникаций с сохранением оплаты в размере 2/3 от среднего заработка. Однако Президент РФ объявил эти дни выходными, а значит сотрудникам не пришлось уходить в незапланированные отпуска.