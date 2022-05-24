Актриса из Нижнего Тагила снялась во втором сезоне сериала «Эпидемия»

Актриса из Нижнего Тагила снялась во втором сезоне сериала «Эпидемия»
Актриса из Нижнего Тагила снялась во втором сезоне сериала «Эпидемия»
Сегодня, 15:31ОбществоФото: пресс-служба ТНТ
Александра Кижаева из Нижнего Тагила вместе с супругом снялась в новом сериале для ТНТ.

Три уральских актера снялись во втором сезоне сериала «Эпидемия», который будет показан на телеканале ТНТ с 30 мая.

График показов - с понедельника по четверг в 22:00. Это драма о появлении в мире нового вируса и продолжение истории двух семей, сбежавших из Москвы в Карелию.

В новом сезоне снялись и уральские актеры. Это Сергей Горобченко из Североуральска, супруги Кижаевы: Александра из Нижнего Тагила и Александр из Смоленска.

В этом проекте заработало всё: сценарий, режиссура, созданный мир, актёрский состав… в общем, каждый кусочек мозаики, из которой складывается итоговая картина,рассказал актер Александр Робак.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилНовости УрФО
телевизорсъемкителевидениесериал#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы