Актриса из Нижнего Тагила снялась во втором сезоне сериала «Эпидемия»

Три уральских актера снялись во втором сезоне сериала «Эпидемия», который будет показан на телеканале ТНТ с 30 мая.
График показов - с понедельника по четверг в 22:00. Это драма о появлении в мире нового вируса и продолжение истории двух семей, сбежавших из Москвы в Карелию.
В новом сезоне снялись и уральские актеры. Это Сергей Горобченко из Североуральска, супруги Кижаевы: Александра из Нижнего Тагила и Александр из Смоленска.
В этом проекте заработало всё: сценарий, режиссура, созданный мир, актёрский состав… в общем, каждый кусочек мозаики, из которой складывается итоговая картина,рассказал актер Александр Робак.