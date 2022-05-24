Изменены правила оплаты групп продленного дня в школах Свердловской области

Изменены правила оплаты групп продленного дня в школах Свердловской области
Изменены правила оплаты групп продленного дня в школах Свердловской области
Сегодня, 21:27ОбществоФото: 1MI
Новые правила оплаты родителями детской «продленки» в Свердловской области разъясняют, за что именно требуется платить и кому этого можно не делать.

В соответствии с постановлением министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в цену нахождения учащегося в школе в сверхурочное время входят расходы на его питание и бытовое обслуживание. Плата взимается ежемесячно за то количество дней, которое ребенок оставался на «продленке».

Ряду категорий граждан платить не потребуется. Льгота распространяется на законных представителей сирот, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и с активной тубинфекцией, многодетных родителей и родителей с заработком, не дотягивающим до регионального прожиточного минимума.

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