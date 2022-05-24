Как и где найти общественный туалет в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила в соцсетях под сообщениями о грядущих массовых гуляниях задаются вопросом — где в нашем городе находятся общественные туалеты. Другие читатели возмущенно добавляют, что некоторые горожане не утруждают себя поисками кабинок и справляют нужду прямо во дворах неподалеку от парка Бондина и набережной.
Чтобы зов природы не застал тагильчан врасплох, публикуем список общественных туалетов в каждом районе города. Помимо этого, горожане и гости Нижнего Тагила могут воспользоваться туалетами на автозаправочных станциях, в кафетериях и торговых центрах.
Общественные туалеты в центре Нижнего Тагила (Ленинский и Тагилстроевский районы) располагаются на протяжении всей набережной. Так, после открытия «Тагильской лагуны — 2» количество кабинок для горожан увеличилось. Справить нужду, не нарушая нормы закона и морали, тагильчане могут в общественных туалетах:
В Ленинском районе Нижнего Тагила есть как платные, так и бесплатные туалеты. Большинство из них — уличные. Именно в центре города обычно проходят массовые гуляния в праздники.
На Тагилстрое есть только один общественный туалет (уличный) в парке культуры и отдыха Металлургов на улице Металлургов, 1/1. На Гальянке — в торговом центре КИТ на Черноисточинском шоссе, 49. И в том, и в другом случае тагильчане могут сходить в туалет бесплатно. Воспользоваться кабинками горожане смогут и во время мероприятий, приуроченных к различным праздникам.
Помимо этого сходить в туалет в этих районах можно:
На Вагонке общественные туалеты расположены в трех ключевых точках, где чаще всего собираются дзержинцы.
В праздники в Дзержинском районе также проходят ключевые мероприятия.