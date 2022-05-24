Как и где найти общественный туалет в Нижнем Тагиле

Как и где найти общественный туалет в Нижнем Тагиле
Как и где найти общественный туалет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:00ОбществоФото: 1МI
Среди жителей и гостей Нижнего Тагила всегда актуален вопрос — где можно во время прогулок по городу законно справить нужду. Редакция TagilCity.ru публикует список общественных туалетов с их местоположением на карте.

Жители Нижнего Тагила в соцсетях под сообщениями о грядущих массовых гуляниях задаются вопросом — где в нашем городе находятся общественные туалеты. Другие читатели возмущенно добавляют, что некоторые горожане не утруждают себя поисками кабинок и справляют нужду прямо во дворах неподалеку от парка Бондина и набережной.

Чтобы зов природы не застал тагильчан врасплох, публикуем список общественных туалетов в каждом районе города. Помимо этого, горожане и гости Нижнего Тагила могут воспользоваться туалетами на автозаправочных станциях, в кафетериях и торговых центрах.

Туалеты в центре Нижнего Тагила (преимущественно Ленинский район)

Общественные туалеты в центре Нижнего Тагила (Ленинский и Тагилстроевский районы) располагаются на протяжении всей набережной. Так, после открытия «Тагильской лагуны — 2» количество кабинок для горожан увеличилось. Справить нужду, не нарушая нормы закона и морали, тагильчане могут в общественных туалетах:

  • в парке им. Бондина (начиная от проспекта Ленина, 1);
  • в сквере за Нижнетагильским цирком на улице Первомайская, 8а;
  • на набережной вдоль улицы Горошникова;
  • на территории «Тагильской лагуны-2» на улице Красногвардейская, 15;
  • в парке Народный на улице Фрунзе, 13/3;
  • у подножия Лисьей горы на улице Челюскинцев, 1б;
  • в ТЦ «Квадрат» на Пархоменко, 41;
  • в Доме быта «Эра» на проспекте Ленина, 64;
  • в ТЦ «Александровский пассаж» на проспекте Ленина, 22;
  • на территории вокзала и автовокзала на улице Садовая, 1 и Садовая, 25;
  • на автозаправках «Башнефть» (Кушвинская, 8), «Газпромнефть» (Фестивальная, 78; Тагильская, 5а).

В Ленинском районе Нижнего Тагила есть как платные, так и бесплатные туалеты. Большинство из них — уличные. Именно в центре города обычно проходят массовые гуляния в праздники.

Туалеты на Тагилстрое, Руднике им. III Интернационала и ГГМ

На Тагилстрое есть только один общественный туалет (уличный) в парке культуры и отдыха Металлургов на улице Металлургов, 1/1. На Гальянке — в торговом центре КИТ на Черноисточинском шоссе, 49. И в том, и в другом случае тагильчане могут сходить в туалет бесплатно. Воспользоваться кабинками горожане смогут и во время мероприятий, приуроченных к различным праздникам.

Помимо этого сходить в туалет в этих районах можно:

  • на автозаправках «Газпромнефть» (Индустриальная, 38; Черноисточинское шоссе, 64д), «Лукойл» (Черноисточинское шоссе, 64г);
  • на рынке «Гальянский» по Черноисточинскому шоссе, 66;
  • в экопарке на ГГМ на Муринских прудах.

Туалеты в Дзержинском районе

На Вагонке общественные туалеты расположены в трех ключевых точках, где чаще всего собираются дзержинцы.

  • в центральной части площади Славы (проспект Дзержинского, 44а);
  • в Пионерском сквере (проспект Дзержинского, 31);
  • в новом парке «Пихтовые горы» на площади Танкостроителей (улица Зари, 83);
  • на автозаправках «Опти» (Калинина, 84 г), «Газпромнефть» (Юности, 85);
  • на лыжной базе «Уралвагонзавода» на Максарева, 3;

В праздники в Дзержинском районе также проходят ключевые мероприятия.

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