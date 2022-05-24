Как и где найти общественный туалет в Нижнем Тагиле

Среди жителей и гостей Нижнего Тагила всегда актуален вопрос — где можно во время прогулок по городу законно справить нужду. Редакция TagilCity.ru публикует список общественных туалетов с их местоположением на карте.

Жители Нижнего Тагила в соцсетях под сообщениями о грядущих массовых гуляниях задаются вопросом — где в нашем городе находятся общественные туалеты. Другие читатели возмущенно добавляют, что некоторые горожане не утруждают себя поисками кабинок и справляют нужду прямо во дворах неподалеку от парка Бондина и набережной. Чтобы зов природы не застал тагильчан врасплох, публикуем список общественных туалетов в каждом районе города. Помимо этого, горожане и гости Нижнего Тагила могут воспользоваться туалетами на автозаправочных станциях, в кафетериях и торговых центрах. Туалеты в центре Нижнего Тагила (преимущественно Ленинский район) Общественные туалеты в центре Нижнего Тагила (Ленинский и Тагилстроевский районы) располагаются на протяжении всей набережной. Так, после открытия «Тагильской лагуны — 2» количество кабинок для горожан увеличилось. Справить нужду, не нарушая нормы закона и морали, тагильчане могут в общественных туалетах: в парке им. Бондина (начиная от проспекта Ленина, 1);

в сквере за Нижнетагильским цирком на улице Первомайская, 8а;

на набережной вдоль улицы Горошникова;

на территории «Тагильской лагуны-2» на улице Красногвардейская, 15;

в парке Народный на улице Фрунзе, 13/3;

у подножия Лисьей горы на улице Челюскинцев, 1б;

в ТЦ «Квадрат» на Пархоменко, 41;

в Доме быта «Эра» на проспекте Ленина, 64;

в ТЦ «Александровский пассаж» на проспекте Ленина, 22;

на территории вокзала и автовокзала на улице Садовая, 1 и Садовая, 25;

на автозаправках «Башнефть» (Кушвинская, 8), «Газпромнефть» (Фестивальная, 78; Тагильская, 5а). В Ленинском районе Нижнего Тагила есть как платные, так и бесплатные туалеты. Большинство из них — уличные. Именно в центре города обычно проходят массовые гуляния в праздники. Туалеты на Тагилстрое, Руднике им. III Интернационала и ГГМ На Тагилстрое есть только один общественный туалет (уличный) в парке культуры и отдыха Металлургов на улице Металлургов, 1/1. На Гальянке — в торговом центре КИТ на Черноисточинском шоссе, 49. И в том, и в другом случае тагильчане могут сходить в туалет бесплатно. Воспользоваться кабинками горожане смогут и во время мероприятий, приуроченных к различным праздникам. Помимо этого сходить в туалет в этих районах можно: на автозаправках «Газпромнефть» (Индустриальная, 38; Черноисточинское шоссе, 64д), «Лукойл» (Черноисточинское шоссе, 64г);

на рынке «Гальянский» по Черноисточинскому шоссе, 66;

в экопарке на ГГМ на Муринских прудах. Туалеты в Дзержинском районе На Вагонке общественные туалеты расположены в трех ключевых точках, где чаще всего собираются дзержинцы. в центральной части площади Славы (проспект Дзержинского, 44а);

в Пионерском сквере (проспект Дзержинского, 31);

в новом парке «Пихтовые горы» на площади Танкостроителей (улица Зари, 83);

на автозаправках «Опти» (Калинина, 84 г), «Газпромнефть» (Юности, 85);

на лыжной базе «Уралвагонзавода» на Максарева, 3; В праздники в Дзержинском районе также проходят ключевые мероприятия. Какие мероприятия пройдут в Нижнем Тагиле на 300-летие города

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