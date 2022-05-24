Как происходит покупка квартиры в ипотеку

Как долго длится процедура покупки жилья в ипотеку? Какие этапы доступны онлайн, без визита в банк? В разных банках процесс может отличаться, но в целом имеет общую структуру. На подбор жилья дается обычно 2-3 месяца.

Ипотечное кредитование получило в последнее время широкую популярность благодаря различным льготным программам с низкой ставкой. Практически каждый банк предлагает данную услугу физическим лицам. Сначала происходит оценка заемщика. Нужно подать анкету и предоставить необходимые документы (паспорт, справку о доходах, подтверждение занятости, документы о семейном положении). Банк рассмотрит возможность выдачи ипотечного кредита, а также предварительные условия – сумму кредитного лимита, размер первоначального взноса, срок и процентную ставку. Большинство банков обеспечивают дистанционное проведение данного этапа. Заявку можно подать на сайте, а документы загрузить в виде фото. Выбрать квартиру в новостройке Новосибирска, а также получить консультацию по ипотечному кредитованию можно онлайн на проекте https://damvamdom.ru. Затем клиент в течение 3 месяцев должен найти подходящее жилье. После этого необходимо предоставить в банк пакет документов на конкретную квартиру. Если объект соответствует требованиям, установленным кредитной организацией, и получил одобрение, наступает стадия подготовки к сделке. Разрабатывается проект договора на приобретение жилья (долевого участия в строительстве, купли-продажи, переуступки прав по ДДУ), приобретаются страховые полисы имущественного и личного страхования. Для готовой квартиры оформляется отчет по оценке недвижимости и разрешительные документы на собственников и их супругов. Также необходимо определится с формой расчетов с продавцом, открыть необходимые счета. Во время сделки покупатель подписывает с банком кредитный договор и договор залога, с продавцом – договор приобретения. Затем нужно зарегистрировать ипотеку в пользу банка. На первый взгляд процедура покупки квартиры в ипотеку кажется сложной, нужно подготовить множество различных документов, проверить юридическую чистоту сделки. Потребуется помощь квалифицированного специалиста, в этой роли можно рассматривать ипотечного менеджера от банка или агентства недвижимости. Сотрудник подготовит пакет документации, подскажет как оформить страхование и отчет об оценке. На сайте «ДамВамДом» можно найти подробную информацию о ЖК и застройщиках Новосибирска, а также получить доступ к выгодным предложениям от застройщиков и банков. Специалист расскажет о действующих интересных акциях, посоветует в какой ипотечный центр обратиться, ответит на вопросы по оформлению документов. Коммиссия с покупателя за услуги сайта не взимается. Также преимуществами данного агентства являются: Оказание услуг онлайн, без визита в офис

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Публикация полезных информационных статей о недвижимости Оформление ипотеки требует от заемщика дополнительных расходов. К ним относятся покупка страхового полиса. Имущественное страхование недвижимости от риска утраты и повреждения является по закону обязательным на весь срок кредитования. Изначально полис оформляется на 1 год с дальнейшей пролонгацией. Личное страхование заемщика от потери трудоспособности подключается добровольно, но отказ от страховки может повлиять на размер процентной ставки. Также необходимо оплатить услуги оценщика, который составит отчет о стоимости недвижимости и ее параметрах, нотариуса – за заверение копий некоторых документов. Государственная регистрация ипотеки в пользу банка требует уплаты пошлины. Кроме того, возможны расходы, связанные с расчетами с продавцом.

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