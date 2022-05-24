Каминные топки «Астов» от российского производителя - основные преимущества решения

В качестве дополнения используются надежные комплектующие производства Германии. Выпускают такие отопительные приборы в России, здесь реализуется широкий ассортимент топок с системами колосникового и подового горения. Боковое открывание дверцы и бесшумные подъёмные механизмы делают эксплуатацию такого оборудования комфортным.
На сегодняшний день в каталоге компании представлены самые разнообразные каминные топки Астов с прямыми, призматическими, тоннельными и трёхсторонними стёклами.
Прямое стекло считается классическим решением, оно актуально для каминов и других направлений, на их основе выполняются также печи, благодаря специальной раме в топки «Астов» устанавливаются большие дверцы. Эти модели открываются вбок.
Топки с двухсторонним стеклом предполагают максимальную панораму пламени, благодаря чему его можно наблюдать из любой точки помещения. Дверца подобной печки открывается вверх. Аналог с призматическим стеклом достаточно оригинален, такое решение создаёт иллюзию глубокого пламени.
Туннельная топка «Астов» – сквозная, способная идеально вписаться, например, в межкомнатные перегородки. Таким образом, огонь присутствует одновременно в двух помещениях. Аналогичное решение рекомендуется использовать для создания островного камина.
Авторские топки «Астов» изготавливаются с учетом индивидуальных предпочтений заказчика. С их помощью можно подчеркнуть эксклюзивность интерьера и привести в полный восторг гостей. Предварительно эскиз заказчика всегда согласовывается с конструкторским бюро компании, после чего воплощается в жизнь в виде отопительного прибора, который будет радовать функциональностью и внешним видом на протяжении многих лет.
В первую очередь, следует отметить специальную систему «чистое» стекло, которое всегда остаётся прозрачным. Бесшумный подъёмный механизм настраивается максимально точно, благодаря чему обеспечивается лёгкий ход. Ножки при необходимости можно отрегулировать по высоте. Подъём дверцы вверх станет идеальным решением для тех, кто любит полюбоваться открытым пламенем. Верхний розжиг топки исключает задымление, а КПД в итоге превышает 80%.
Все регулировки выполнены максимально точно, исключительная герметичность позволяет с лёгкостью устанавливать пламя, регулируя его от высокого до минимального, практически незаметного. В качестве привлекательного фона используется футеровка, виды которой варьируются и могут быть подобраны в зависимости от предпочтений заказчика – сталь, панели 3D, керамика, шамот и др.
Индивидуальный предприниматель Сугробов Андрей Викторович, ОГРН 312774615900143