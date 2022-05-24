Одним из главных событий России за 20 лет отметили рост продолжительности жизни

Следует отметить, что с 1926 по 2020 год в России продолжительность жизни заметно выросла: с 42 до 73 лет. В 2000 году этот показатель составил 65 лет. Именно поэтому рост продолжительности жизни входит сейчас в список главных событий за минувшие 20 лет. Об этом пишет mkset.ru.