Одним из главных событий России за 20 лет отметили рост продолжительности жизни

Следует отметить, что с 1926 по 2020 год в России продолжительность жизни заметно выросла: с 42 до 73 лет. В 2000 году этот показатель составил 65 лет. Именно поэтому рост продолжительности жизни входит сейчас в список главных событий за минувшие 20 лет. Об этом пишет mkset.ru.
По всем биологическим показателям сегодняшние пенсионеры сравниваются с россиянами середины ХХ столетия в возрасте 50 лет. Процессы старения продолжают замедляться. Иногда людей в 60 и 70 лет сложно назвать «стариками».
По мнению международной группы ученых под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института, предельный срок службы организма человека составляет 150 лет. Это говорит о том, что медицине есть куда стремиться, работая над предупреждениями причин преждевременной смерти. Главными являются ишемическая болезнь сердца, инсульты, кардиомиопатии. Это факторы, которые врачи умеют диагностировать и успешно лечить. Единственное, от пациента требуется постоянно проходить бесплатную диспансеризацию, отказаться от вредных привычек и вовремя обращаться за медицинской помощью.
Ключевым свидетельством того, что здравоохранение находится на высоком уровне, является самочувствие новорожденных. Иными словами, что 20 лет назад казалось невообразимым, сейчас считается нормой. В российских регионах проводятся уникальные операции. В результате все дефекты устраняются внутриутробно, и на свет рождается здоровый малыш.
Такие национальные проекты, как «Здравоохраниение» и «Демография», стартовали в 2019 году. Благодаря им система здравоохранения достигла всех вышеуказанных результатов. И сейчас можно ощутить положительные изменения.