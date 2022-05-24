Одним из главных событий России за 20 лет отметили рост продолжительности жизни

Одним из главных событий России за 20 лет отметили рост продолжительности жизни
Одним из главных событий России за 20 лет отметили рост продолжительности жизни
Сегодня, 20:53ОбществоФото: pixabay.com
При поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» холдинг 1MI презентовал нацпроект «20 главных событий России за 20 лет».

Следует отметить, что с 1926 по 2020 год в России продолжительность жизни заметно выросла: с 42 до 73 лет. В 2000 году этот показатель составил 65 лет. Именно поэтому рост продолжительности жизни входит сейчас в список главных событий за минувшие 20 лет. Об этом пишет mkset.ru.

По всем биологическим показателям сегодняшние пенсионеры сравниваются с россиянами середины ХХ столетия в возрасте 50 лет. Процессы старения продолжают замедляться. Иногда людей в 60 и 70 лет сложно назвать «стариками».

По мнению международной группы ученых под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института, предельный срок службы организма человека составляет 150 лет. Это говорит о том, что медицине есть куда стремиться, работая над предупреждениями причин преждевременной смерти. Главными являются ишемическая болезнь сердца, инсульты, кардиомиопатии. Это факторы, которые врачи умеют диагностировать и успешно лечить. Единственное, от пациента требуется постоянно проходить бесплатную диспансеризацию, отказаться от вредных привычек и вовремя обращаться за медицинской помощью.

Ключевым свидетельством того, что здравоохранение находится на высоком уровне, является самочувствие новорожденных. Иными словами, что 20 лет назад казалось невообразимым, сейчас считается нормой. В российских регионах проводятся уникальные операции. В результате все дефекты устраняются внутриутробно, и на свет рождается здоровый малыш.

Такие национальные проекты, как «Здравоохраниение» и «Демография», стартовали в 2019 году. Благодаря им система здравоохранения достигла всех вышеуказанных результатов. И сейчас можно ощутить положительные изменения.

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