ОК обновили сервис «Моменты»: публикация ссылок для всех профилей и групп

ОК обновили сервис «Моменты»: публикация ссылок для всех профилей и групп

ОК обновили сервис «Моменты»: публикация ссылок для всех профилей и групп

Вчера, 17:23
Общество
Фото: Одноклассники
Одноклассники запустили очередное обновление сервиса исчезающих фото и видео «Моменты».

Теперь авторы моментов как в профилях, так и в группах могут добавлять любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков и наличия официального статуса («синей галочки»). Также для пользователей «Моментов» в iOS-приложении ОК добавили специальные анимированные фоны, которые сделают фотографии ярче и заметнее.

ОК разрешили прикреплять к публикациям в сервисе «Моменты» кнопку со ссылкой на любые сайты, блоги, страницы в интернете или внутри соцсети. Таким образом все авторы и модераторы групп смогут привлекать больше внимания к любому событию или контенту – статьям на сайтах, продаже билетов на мероприятия или новым товарам в группе. Ранее эта функция была доступна только официальным группам и профилям в соцсети.

Добавить ссылку можно к публикациям исчезающих фото и видео в мобильных приложениях ОК на Android и iOS. Авторы также получат доступ к статистике переходов по ссылке.

Кроме того, авторы моментов в iOS-приложении ОК смогут добавлять к своим фотографиям специальный фон: алгоритм распознает объект на снимке и рисует анимированный эффект вокруг него. Эффект позволяет создать «живой» фон, который сделает изображение более интерактивным. Фон можно добавить как на медиа, загруженные из галереи, так и на фотографию, снятую из «Моментов». В будущем функция появится и для пользователей Android.

Ранее ОК открыли возможность публиковать моменты всем группам в соцсети. С помощью нового формата авторы, медиа и представители бизнеса могут увеличить вовлеченность подписчиков своей группы, расширить охват контента в соцсети и разнообразить свой контент.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы