ОК обновили сервис «Моменты»: публикация ссылок для всех профилей и групп

Кроме того, авторы моментов в iOS-приложении ОК смогут добавлять к своим фотографиям специальный фон: алгоритм распознает объект на снимке и рисует анимированный эффект вокруг него. Эффект позволяет создать «живой» фон, который сделает изображение более интерактивным. Фон можно добавить как на медиа, загруженные из галереи, так и на фотографию, снятую из «Моментов». В будущем функция появится и для пользователей Android.