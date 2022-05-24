Олимпиада в Сочи вошла в «20 главных событий России за 20 лет»

Красную Поляну многим свойственно ассоциировать с Олимпийскими играми, пишут корреспонденты rostovgazeta.ru. На картах географическая локация обозначена как горное село Эсто-Садок. Сюда каждый год прибывают тысячи путешественников из разных уголков планеты.
Туристам интересны в этом населенном пункте не только современные, комфортные объекты инфраструктуры, которые были созданы специально в преддверии сочинской Олимпиады-2014. Путешественников из разных стран мира привлекает также стремительное развитие курорта после Игр, состоявшихся восемь лет тому назад.
Авторы национального проекта обращают внимание общественности на то, что Олимпиада-2014 ознаменовала собой не только старт новой эпохи отечественной истории. Трансформации начались сразу, как только флаг из Сочи отправили в Корею — в город Пхёнчхан.
В 2020 году территория Олимпийского парка стала представлять собой отдельную административную единицу. Образовательный центр поддержки одаренных детей «Сириус» стал при этом обладателем статуса федеральной территории, чрезвычайно важной для всей России.
За последние годы уровень жизни в курортном городе ощутимо вырос. В Сочи и его окрестностях обновили системы водо- и электроснабжения, а также построили ряд медицинских учреждений. Стабильность потоков платежеспособных туристов гарантируют современная гостиничная инфраструктура и отличный сервис.
Следует отметить, что до 70 процентов жителей Краснодарского края так или иначе заняты в туристической отрасли. Именно по этой причине Олимпиада-2014 стала ключевым событием для нескольких поколений региона, резюмировали авторы масштабного исторического проекта.