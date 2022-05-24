Олимпиада в Сочи вошла в «20 главных событий России за 20 лет»

Туристам интересны в этом населенном пункте не только современные, комфортные объекты инфраструктуры, которые были созданы специально в преддверии сочинской Олимпиады-2014. Путешественников из разных стран мира привлекает также стремительное развитие курорта после Игр, состоявшихся восемь лет тому назад.