Последние звонки отгремели в тагильских школах

Одиннадцатиклассники Нижнего Тагила отпраздновали окончание учебного года, впереди их ждут госэкзамены и поступление в вузы страны. Поздравили выпускников в этом году глава города, чиновники и депутаты.

23 мая в школах Нижнего Тагила прозвенели последние звонки, около полутора тысячи выпускников поблагодарили своих педагогов и приготовились сдавать Единые государственные экзамены по ряду предметов. Первое испытание им предстоит уже через несколько дней: 26 мая ученики пройдут итоговую аттестацию по географии, литературе и химии. В школах №69 на ГГМ и №32 в центре города одиннадцатиклассников поздравил лично глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Наша система образования показывает хорошие результаты, и я надеюсь, что экзамены пройдут успешно для ребят, и все цели будут ими достигнуты. Я желаю выпускникам не потеряться в жизни и найти то дело и ту профессию, которой они будут посвящать свою трудовую деятельность. И, конечно, самое главное — не терять связь со своими друзьями и сохранять это чувство дружбы не только с одноклассниками, но и с учителями, сказал напутственное слово Владислав Пинаев. Также градоначальник вручил заслуженные награды отличившимся выпускникам, часть из которых претендует на золотые медали. В 32-й школе данное звание по итогам экзаменов могут получить 16 учеников, в политехнической гимназии — 10, в 30-й школе — одна ученица. Фото: пресс-служба Администрации города Пожелали удачи выпускникам других образовательных учреждений представители администрации города и депутаты Нижнетагильской гордумы. Так, в школе № 30, где побывала редакция TagilCity.ru, речь произнес начальник контрольно-ревизионного управления Дмитрий Самохвалов. В каждом из вас есть таланты, успехи, знания. Хотелось бы, чтобы они были применены, чтобы вы выучились и вернулись в наш город. С вами он будет всегда процветать. Успехов вам, счастья, всего хорошего, отметил чиновник. Фото: TagilCity.ru Депутат гордумы Александр Петров пожелал выпускникам никогда не забывать родную школу и своих учителей. Воспоминания о школьных годах, по его мнению, — одни из самых приятных в жизни каждого человека. Помните о ваших одноклассниках, педагогах и почаще приходите в школу. Поверьте, так приятно уже будучи в зрелом возрасте приходить в родную школу и отдавать дань тем годам, которые ты здесь провел. Поздравляю вас с последним звонком, удачи на экзаменах! произнес депутат. Фото: TagilCity.ru В рамках торжественных мероприятий директора школ зачитали приказы о допуске одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации и поздравили их с окончанием обучения. Руководитель школы №30 Елена Дербенева не смогла сдержать слез, поздравляя выпускников своего образовательного учреждения. В школе вы получили качественные знания, развили творческие способности, научились отстаивать свои взгляды и убеждения. Но помните: иногда нужно прислушиваться к мнению других, старших и более опытных наставников, и это поможет вам справиться со всеми трудностями и достичь больших успехов, отметила она. Фото: TagilCity.ru

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