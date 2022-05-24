С погибшим на Украине офицером простятся в Свердловской области

В среду 25 мая городе Каменск-Уральский Свердловской области пройдет прощание с 37-летним сержантом Александром Филатовым, погибшим при выполнении воинского долга на Украине.

Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине (обновляется) Сержант погиб в начале мая под Харьковым в ходе спецоперации. Александра Филатова посмертно наградили орденом Мужества. Руководство родного города сержанта поможет его близким с почестями проводить героя, отметили в мэрии Каменска-Уральского.

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