С погибшим на Украине офицером простятся в Свердловской области

С погибшим на Украине офицером простятся в Свердловской области
С погибшим на Украине офицером простятся в Свердловской области
Сегодня, 16:55ОбществоФото: 1MI
В среду 25 мая городе Каменск-Уральский Свердловской области пройдет прощание с 37-летним сержантом Александром Филатовым, погибшим при выполнении воинского долга на Украине.

Сержант погиб в начале мая под Харьковым в ходе спецоперации. Александра Филатова посмертно наградили орденом Мужества.

Руководство родного города сержанта поможет его близким с почестями проводить героя, отметили в мэрии Каменска-Уральского.

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Новости УрФО
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