Строительство мусоросортировочного полигона в Нижнем Тагиле идет по графику

В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного комплекса, открытие которого запланировано на 2023 год. Все работы идут в соответствии с планом.

Ход строительства МСК сегодня, 24 мая, на выездном совещании обсудили глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. На сегодняшний день строители возводят фундамент для мусоросортировочного завода и разрабатывают первую карту нового полигона для накопления ТКО. Выездное совещание на месте строительства мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле Фото: TagilCity.ru По словам Владислава Пинаева, уже сейчас действующий Кушвинский полигон не выдерживает мощности, и его площади не хватает для складирования мусора. Хочу сказать спасибо губернатору Свердловской области, что он поддержал нас в вопросе организации нового полигона. Но самое главное в строительстве мусоросортировочного завода, что позволит нам снизить тот объем мусора, который будет складироваться на полигоне. полигона. Комплекс начнет работать в следующем году. Это позволит нам сортировать, обрабатывать и утилизировать отходы по новым, современным правилам и постепенно снижать объемы ТКО, которые захораниваются,отметил глава города. Строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле Фото: TagilCity.ru Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле началось в 2021 году. Общая стоимость работ — 2,7 млрд рублей. Концессионное соглашение на возведение новых объектов заключено с АО «Облкоммунэнерго», а генеральным подрядчиком выступает АО «Интертехэлектро». Новый завод в год сможет перерабатывать 185 тысяч тонн мусора, а площадка для складирования принимать со всего Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов порядка 129,5 тысячи тонн бытовых отходов.

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