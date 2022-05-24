Свердловские студенты отправились восстанавливать Донбасс

Свердловские студенты отправились восстанавливать Донбасс

Свердловские студенты отправились восстанавливать Донбасс

Сегодня, 22:06
Общество
Фото: vsks.ru
Расчищать завалы Донбасса и искать под ними людей будут студенты Свердловской области.

Всего их 10, сообщает издание URA.RU. Ребята являются членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей. И на Донбассе им предстоит расчищать завалы, искать под ними людей, заниматься уборкой улиц - восстанавливать область, пострадавшую от военных действий.

Команда добровольцев пробудет там месяц. Затем студентов сменит другая группа. Дополнительно молодые люди будут помогать с доставкой гуманитарной помощи.

ЛНР и ДНР регулярно получает гуманитарную помощь от Свердловской области. Жителям пострадавших районов её отправляли судебные приставы, чиновники и небезразличные граждане.

Так в апреле в Луганскую народную республику отправился гуманитарный груз, собранный жителями Нижнего Тагила.

А анестезиолог из Екатеринбурга в зоне спецоперации стал полевым доктором.

Сюжеты:
Новости УрФО
Свердловская областьстудентыспецоперациягуманитарная помощьДНРДНР и ЛНР#2
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