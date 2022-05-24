Свердловские студенты отправились восстанавливать Донбасс

Всего их 10, сообщает издание URA.RU. Ребята являются членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей. И на Донбассе им предстоит расчищать завалы, искать под ними людей, заниматься уборкой улиц - восстанавливать область, пострадавшую от военных действий.