Свердловские студенты отправились восстанавливать Донбасс

Всего их 10, сообщает издание URA.RU. Ребята являются членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей. И на Донбассе им предстоит расчищать завалы, искать под ними людей, заниматься уборкой улиц - восстанавливать область, пострадавшую от военных действий.
Команда добровольцев пробудет там месяц. Затем студентов сменит другая группа. Дополнительно молодые люди будут помогать с доставкой гуманитарной помощи.
ЛНР и ДНР регулярно получает гуманитарную помощь от Свердловской области. Жителям пострадавших районов её отправляли судебные приставы, чиновники и небезразличные граждане.
Так в апреле в Луганскую народную республику отправился гуманитарный груз, собранный жителями Нижнего Тагила.
А анестезиолог из Екатеринбурга в зоне спецоперации стал полевым доктором.