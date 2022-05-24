Сын главы ГГО попадается на пьяной езде, а вандалы рушат «Тагильскую лагуну-2»

Глава Нижнего Тагила рассказал о готовности дворца творчества к юбилею города, в тагильских школах прозвенел единый последний звонок, а жители Тагилстроя жалуются на соседей — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за вторник, 24 мая.

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