В детсад для слабовидящих набирают здоровых детей, заявили жители Екатеринбурга

В детском саде № 46 Ленинского района Екатеринбурга, с момента основания специализировавшемся на помощи слабовидящим детям, со следующего учебного года для них планируют оставить всего одну группу.

Заведующая детским садом Екатерина Ермакова заявила, что в учреждении начнут работать общеразвивающие группы. Якобы это связано с нехваткой нуждающихся в социальной адаптации детей с проблемами зрения. Родители воспитанников и педиатры опровергают эту информацию. Начальство сада выделило направления здоровым детям, что противоречит его же уставу. Возмущенные родители убеждены, что без смены устава идти на такие шаги незаконно. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков возьмет ситуацию под личный контроль, сообщает «КП-Екатеринбург».

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