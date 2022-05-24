В марафоне «Новые горизонты» приняли участие 12 тысяч молодых людей

В федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» приняли участие 12 тысяч школьников и студентов. Марафон проходил на пяти площадках. Параллельные онлайн-трансляции набрали 120 млн просмотров. Участники смогли обсудить острые проблемы с учеными, политиками и другими известными людьми.

Как сообщает ТАСС, форум прошел с 17 по 19 мая в Сочи, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. За эти три дня трансляции набрали больше миллиона лайков в социальных сетях. Программа просветительского марафона помогла раскрыть актуальную информацию, которая на фоне фейков и попыток исказить историческую правду о России особенно необходима сейчас. На форуме выступили около 200 выдающихся лекторов. Благодаря им участники углубились в настоящую историю России. Они осознали роль нашего государства в мире и перспективы, которые открываются населению в предпринимательской и социальной сфере. Более 220 часов заняло общее время трансляций познавательных лекций, мастер-классов и увлекательных диалогов. Видеоматериалы загружены на сайт общества «Знание» и во «ВКонтакте». Своим бесценным опытом и рекомендациями поделились Татьяна Голикова, Сергей Кравцов, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Антон Силуанов, Максут Шадаев и многие другие общественные деятели и политики. Деятели науки и культуры, а также губернаторы и лидеры бизнеса провели более 50 видеоэкскурсий по уникальным местам нашего государства. Также прошел финал первых Всероссийских просветительских игр для старших классов и студентов. В нем приняли участие 528 школьников 9-11 классов средних школ и студентов первых-вторых курсов. Также 27–28 апреля в столице прошел питчинг лидеров просветительского хакатона общества «Знание». Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером марафона.

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