В марафоне «Новые горизонты» приняли участие 12 тысяч молодых людей

Как сообщает ТАСС, форум прошел с 17 по 19 мая в Сочи, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. За эти три дня трансляции набрали больше миллиона лайков в социальных сетях.
Программа просветительского марафона помогла раскрыть актуальную информацию, которая на фоне фейков и попыток исказить историческую правду о России особенно необходима сейчас. На форуме выступили около 200 выдающихся лекторов. Благодаря им участники углубились в настоящую историю России. Они осознали роль нашего государства в мире и перспективы, которые открываются населению в предпринимательской и социальной сфере.
Своим бесценным опытом и рекомендациями поделились Татьяна Голикова, Сергей Кравцов, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Антон Силуанов, Максут Шадаев и многие другие общественные деятели и политики.
Деятели науки и культуры, а также губернаторы и лидеры бизнеса провели более 50 видеоэкскурсий по уникальным местам нашего государства.
Также прошел финал первых Всероссийских просветительских игр для старших классов и студентов. В нем приняли участие 528 школьников 9-11 классов средних школ и студентов первых-вторых курсов.
Также 27–28 апреля в столице прошел питчинг лидеров просветительского хакатона общества «Знание».
Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером марафона.