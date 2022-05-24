Wildberries начала массово штрафовать покупателей за отказ от товара

Wildberries начала массово штрафовать покупателей за отказ от товара
Wildberries начала массово штрафовать покупателей за отказ от товара
Сегодня, 11:56ОбществоФото: pixabay.com
Фирма Wildberries стала штрафовать пользователей, которые слишком часто отказываются от товаров.

Фирма Wildberries начала штрафовать покупателей за то, что они отказались от получения заказанных товаров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обсуждение этого вопроса пользователями соцсетей.

На самом сайте и приложении компании действительно имеется подобное предупреждение со ссылкой на закон «О защите прав потребителей». Там сказано, что продавец должен вернуть покупателю сумму вернувшегося к нему товара, но расходы на доставку он покрывать не обязан.

При этом, по отзывам пользователей, сумма в 100 рублей списывается даже в случае возвратов из-за брака.

В Wildberries рассказали, что пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа действительно оплачивают сумму обратной доставки. Это защищает их от убытков и мотивирует пользователей к более сознательным совершениям заказов.

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