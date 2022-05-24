В фирме Wildberries рассказали, что массовых штрафов за отказ от товаров не вводили. Мера затронула только 10% потребителей.

Wildberries опровергли введение штрафов для покупателей за то, что те отказались от покупки товаров. Как сообщает представитель пресс-службы компании Алексей Третьяк, штрафные санкции вовсе не вводились. О оплата доставки стоимостью 100 рублей применилась только к тем гражданам. Которые регулярно что-то возвращали обратно. Штрафы затронули лишь 10% клиентов. Опровергли в фирме и информацию о том, что за возврат бракованных товаров тоже взымают сумму штрафа. Оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов - это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции: например, исключить создание фейковых аккаунтов,сказал Третьяк.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter