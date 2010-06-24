28 июня в г. Нижний Тагил соберутся лучшие пианисты России

В фестивале примут участие восемь победителей 1-го и 2-го конкурсов - молодые пианисты из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов. Как рассказала зам.директора нижнетагильской филармонии Елена Ципушкина, в рамках фестиваля будут исполнены произведения любимых композиторов пианистки. Среди них – Рахманинов, Шопен, Шуман, Прокофьев, Мусоргский, Григ, Шуберт и Лист.