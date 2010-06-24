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32 тысяч жителей г. Нижний Тагил доверили пенсию негосударственным организациям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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32 тысяч жителей г. Нижний Тагил доверили пенсию негосударственным организациям

24 июня 2010, 16:04ОбществоArtem
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