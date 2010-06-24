32 тысяч жителей г. Нижний Тагил доверили пенсию негосударственным организациям
24 июня 2010, 16:04ОбществоArtem
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В г. Нижний Тагил и Пригородном районе 32,5 тысячи жителей воспользовались правом перевода накопительной части трудовой пенсии в частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.
Как рассказали в пенсионном фонде, жители города всех возрастных категорий могут самостоятельно выбирать, кому доверить управление накопительной частью своей будущей пенсии: управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду. Дополнительную информацию можно получить по телефону 41-96-84.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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