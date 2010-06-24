32 тысяч жителей г. Нижний Тагил доверили пенсию негосударственным организациям

Как рассказали в пенсионном фонде, жители города всех возрастных категорий могут самостоятельно выбирать, кому доверить управление накопительной частью своей будущей пенсии: управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду. Дополнительную информацию можно получить по телефону 41-96-84.