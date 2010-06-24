Большинство россиян называет себя патриотами

Как отмечает ВЦИОМ, таковых 84%. В первую очередь, это москвичи и петербуржцы, а также пожилые респонденты. Лишь каждый десятый признается в том, что не испытывает патриотических чувств к своей стране. В основном это жители малых городов, молодые люди и обеспеченные сограждане. Патриотизм по-русски – это укрепление семьи и уважение традиций. В представлениях об истинном патриотизме россиянам свойственны две точки зрения: 48% полагают, что это уважение традиций, 46% - укрепление семьи и воспитания детей.