Большинство россиян называет себя патриотами
24 июня 2010, 15:31ОбществоArtem
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Подавляющее большинство россиян считают себя патриотами.
Как отмечает ВЦИОМ, таковых 84%. В первую очередь, это москвичи и петербуржцы, а также пожилые респонденты. Лишь каждый десятый признается в том, что не испытывает патриотических чувств к своей стране. В основном это жители малых городов, молодые люди и обеспеченные сограждане. Патриотизм по-русски – это укрепление семьи и уважение традиций. В представлениях об истинном патриотизме россиянам свойственны две точки зрения: 48% полагают, что это уважение традиций, 46% - укрепление семьи и воспитания детей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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