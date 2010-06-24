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Депутаты г. Нижний Тагил хотели провести расследование. Но оно не состоялось
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Депутаты г. Нижний Тагил хотели провести расследование. Но оно не состоялось

24 июня 2010, 16:48ОбществоArtem
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