Депутаты г. Нижний Тагил хотели провести расследование. Но оно не состоялось

Но сделать это им пока не удалось. Депутаты нижнетагильской городской Думы собирались провести расследование и разобраться с тем, как идёт оснащение перинатального центра. Однако мэр Валентина Исаева уверила депутатов, что почвы для такой проверки просто нет. Сомнения парламентариев вызвала некачественно подготовленная документация по перинатальному центру. На самом деле всё готово к тому, чтобы долгожданный перинатальный центр открылся в конце августа, заверила Валентина Исаева. Уже заключены все договоры, поставки оборудования состоятся точно в срок.