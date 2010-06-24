Деятельность главы г. Нижний Тагил депутаты сочли удовлетворительной

Она рассказала о том, с какими трудностями столкнулся город, и чего удалось достичь. После доклада главы города депутаты задали Валентине Исаевой несколько вопросов. А после большинством голосов деятельность мэра и администрации города в 2009-м году признали удовлетворительной.