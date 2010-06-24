Деятельность главы г. Нижний Тагил депутаты сочли удовлетворительной
24 июня 2010, 16:57ОбществоArtem
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Сегодня на заседании городской Думы мэр Валентина Исаева отчитывалась о результатах своей работы в 2009-м году.
Она рассказала о том, с какими трудностями столкнулся город, и чего удалось достичь. После доклада главы города депутаты задали Валентине Исаевой несколько вопросов. А после большинством голосов деятельность мэра и администрации города в 2009-м году признали удовлетворительной.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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