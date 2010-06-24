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Для отдыха в г. Нижний Тагил пригодно лишь 2 пляжа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для отдыха в г. Нижний Тагил пригодно лишь 2 пляжа

24 июня 2010, 14:40ОбществоArtem
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