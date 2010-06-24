Для отдыха в г. Нижний Тагил пригодно лишь 2 пляжа
24 июня 2010, 14:40ОбществоArtem
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Это пляжи в санатории-профилактории «Леневка» на Леневском водохранилище и в оздоровительном лагере Ельничный.
Таковы результаты профилактической операции «Пляж-2010», которую провели сотрудники ГИМС МЧС России по Свердловской области.
Всего в Свердловской области на сегодняшний день разрешены к эксплуатации и безопасны для отдыха 14 пляжей, сообщает «Качканарский четверг».
В других местах купаться запрещено. Сотрудники ГИМС будут следить за работой пляжей и проводить рейды по выявлению несанкционированных мест отдыха населения.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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