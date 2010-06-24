Долги г. Нижний Тагил перед Уралсевергазом нужно снизить до 120-ти миллионов

По её словам, на начало года долг за газ составлял 366 миллионов рублей. Сейчас его удалось снизить до 266 миллионов. Из них 80 миллионов приходится на юридические лица. 40 миллионов – долг городского бюджета. Для его погашения планируется привлечь помощь областного бюджета, отметила Валентина Исаева. Примерно 24 миллиона рублей приходится на исправительные учреждения. Но львиная часть задолженности – 180 миллионов – это долги населения. Причём лишь по 15-ти процентам должников дела переданы в суд. А у ещё 15-ти процентов изъять для погашения долга попросту нечего. Нужно либо достигнуть договорённости о списании таких долгов, либо найти другие выходы из ситуации, заявила Валентина Исаева.