«Интернетище» для тебя: мобильная жизнь в твоем сотовом!

Подключайся к тарифу «Интернетище» !

Комплекты «Интернетище» уже в продаже! Ты можешь приобрестисвоё «Интернетище» в Офисе продаж иобслуживания МОТИВ по адресу пр. Ленина, 69 и пр.Вагоностроителей, 24, а также на Точках подключения и продаж. Стоимостькомплекта – 100 рублей, причем эти деньги будут автоматически зачислены на твойлицевой счет.

Условия тарифа «Интернетище» привлекательны длялюбителей постоянного серфинга в Сети через мобильный телефон. СтоимостьМегабайта – всего 2,95 рубля, абонентская плата отсутствует.

Кстати, если ты – «сова» и любишь посидеть в Сети ночью, тыможешь, подключившись на «Интернетище», дополнительно активировать услугу «Ночной GPRS-безлимит».Это поможет тебе значительно сократить расходы на ночной Интернет-трафик. Поусловиям услуги, ты можешь безлимитно качать трафик с 01:00 до 08:00 всего за 9рублей в сутки! Как подключить «Ночной GPRS-безлимит», ты увидишь непосредственно на комплектеподключения к тарифу «Интернетище».